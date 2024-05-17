最低首付款比例下調　房貸利率政策下限取消

中評社北京5月17日電／17日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局聯合發佈通知，首套和二套房貸最低首付款比例分別降至不低於15%和不低於25%。中國人民銀行還宣佈，取消全國層面首套和二套房貸利率政策下限，並下調個人住房公積金貸款利率。



新華社報導，根據通知，對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於25%。



在2023年8月底，中國人民銀行和國家金融監督管理總局統一了全國商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限，首套和二套房貸最低首付款比例分別為不低於20%和不低於30%。在此基礎上，此次調整有所下調。



同日，中國人民銀行宣佈，取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。中國人民銀行各省級分行按照因城施策原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區內各城市房地產市場形勢及當地政府調控要求，自主確定是否設定轄區內各城市商業性個人住房貸款利率下限及下限水平（如有）。



中國人民銀行強調，銀行業金融機構應根據各省級市場利率定價自律機制確定的利率下限（如有），結合本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理確定每筆貸款的具體利率水平。



中國人民銀行還決定，自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低於2.775%和3.325%。