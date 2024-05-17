國家安全機關陸續偵破多起航天領域間諜案

中評社北京5月17日電／據國家安全部：近日，嫦娥六號探測器搭乘長征五號運載火箭發射升空，開啟世界首次月球背面采樣返回之旅，引發廣大網友熱切關注。浩瀚蒼穹，自古以來都寄托著中華民族敢於逐夢的雄心與浪漫。我國航天事業經過數十年的蓬勃發展，“神舟”問天、“嫦娥”攬月、“祝融”探火、“羲和”逐日、“北斗”組網，炎黃子孫千年夢想逐一變成現實，繼而向著更燦爛的星辰大海進發。



隨著太空成為人類活動的新疆域，世界各國圍繞外層空間開發利用的交流合作日益頻繁，太空對國家安全的影響與日俱增，維護太空安全和利益逐漸成為國家安全領域的重大命題。



經濟發展的重要引擎



太空對國家經濟社會發展影響深遠。各種太空活動和空間技術的發展，使“太空經濟”已經成為世界經濟發展的顯著增長點。2023年歐盟空間政策研究所發布的報告顯示，2022年，全球太空經濟價值約為4600億美元，對經濟領域的貢獻價值為3.1萬億美元，預計將在2025年至2040年間產生超過80萬億美元的積累影響。



當前，我國以衛星遙感、衛星通信、導航定位和數字地球為代表的空間技術已經廣泛應用於日常生產、工農業建設、海陸空交通運輸、氣候監測和搶險救災等各個領域，成為推動國家信息化建設、促進我國經濟社會可持續發展的重要引擎。

