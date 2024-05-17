中國駐菲大使館：回顧建交初心，堅守正確方向

中評社北京5月17日電／據中國駐菲律賓大使館：2024年5月16日，中國駐菲律賓使館舉辦“回顧建交初心，堅守正確方向”招待會。馬科斯總統夫人麗莎視頻致辭，馬科斯總統母親、菲前第一夫人伊梅爾達，菲眾議院少數派領袖利巴南，外交部副部長德維加，總統對華事務特使許智鈞、顔傑奇，菲各界代表和華社僑領，以及使館外交官百餘人參加。



黃溪連大使在致辭中指出，今年是伊梅爾達女士偕馬科斯總統首次訪華50周年，明年將迎來中菲建交50周年。歷史啟示我們，應順應時代大勢做出正確戰略選擇。中菲友好符合兩國和兩國人民的根本利益，符合地區人民共同心願。只要雙方彼此尊重，通過對話和磋商妥善管控和處理分歧，雙邊關係就能夠在健康的軌道上前行。



黃大使指出，歷史同樣啟示我們，要保持雙邊關係穩定發展，必須尊重彼此核心利益。根據《中菲建交公報》，菲方承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，充分理解和尊重中國政府關於衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分的立場。中菲建交49年來，菲歷屆政府均堅持一個中國政策。一個中國原則是中國與包括菲在內的世界183個國家建立和發展外交關係的政治前提和基礎。1971年第26屆聯合國大會通過的第2758號決議從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。個別國家試圖否定決議體現的一個中國原則，曲解決議的權威性和有效性，是在開歷史倒車，是對二戰後國際秩序的挑戰，注定徒勞也終將失敗。無論是過去、現在，還是將來，一個中國原則都是無可否認的客觀事實，也是國際社會的普遍共識和公認的國際關係基本準則。



黃大使強調，在雙方即將迎來建交50周年之際，回顧建交初心，有助於我們堅守正確方向，更好地克服困難和障礙砥礪前行。建交以來，中菲關係歷經波折起伏，但始終保持向前發展。歷史潮流浩浩蕩蕩，中菲友好合作的大方向任何勢力都不可逆轉。堅守中菲關係正確方向，需要老一代人精心呵護，當代人盡責維護，年輕一代人繼承發揚。



馬科斯總統夫人麗莎在視頻致辭中表示，菲中雙方都致力於加強各領域合作，將繼續攜手前行，朝著共同目標努力，更好造福兩國和兩國人民。伊梅爾達前第一夫人表示，菲中應秉持建交初心，堅持正確方向，共同呵護友好與和平。



與會菲方嘉賓紛紛表示，回顧兩國建交初心有利於菲中關係克服困難與障礙，朝著健康穩定的方向發展；願為菲中友好繼續做出積極努力，堅定支持菲政府堅持一個中國政策。