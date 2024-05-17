駐美大使謝鋒：“中國產能過剩”是個偽命題

中評社北京5月17日電／據中國駐美國大使館：2024年5月16日，中國駐美國大使館舉辦《我的中國相册》頒獎儀式暨線下故事分享活動，謝鋒大使出席並致辭。



謝鋒說，今年是美國大選年，不干涉內政是中國外交的傳統，中國不會干預美國大選，同時我們堅決反對美方在選舉年操弄中國議題、損害中國利益、消費中美關係。美方應該排除國內政治干擾，停止為中美關係設置新的障礙。



謝鋒指出，美方濫用301關稅復審程序，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體等產品的加征關稅，打著公平競爭的幌子搞保護主義，真實目的是打壓中國新能源等產業，遏制中國高質量發展，通過競相對華示強撈取選票。美對華貿易戰打了6年，結果美貿易逆差不降反升2000億美元，物價上漲加劇通貨膨脹，到頭來買單的是美國消費者，吃虧的是美國企業，衝擊的是國際經貿秩序。在全球化時代開倒車不得人心，升級貿易戰、產業戰、科技戰，阻擋不了中國的發展，只會搬起石頭砸自己的腳。



謝鋒強調，“中國產能過剩”是個偽命題。比較優勢是經濟學的基本原理。在開放的市場經濟條件下，各國發揮比較優勢，形成不同的國際產業分工，通過國際貿易互通有無、互利互補。如果一國產品和服務優質高效、競爭力強就被稱為產能過剩，如果一國生產超出本國所需就被認定為產能過剩，那國際貿易還有什麼意義？中國新能源產品廣受歡迎，靠的是持續技術創新、完整產供鏈體系和充分市場競爭，靠的是中國人民艱苦奮鬥。在全球綠色轉型背景下，以新能源汽車為代表的中國“新三樣”都是稀缺產能、優質產能，既滿足中國市場需求，彌補了全球新能源供需缺口，又為實現全球節能減排降碳作出巨大貢獻。這樣利己利人利大家的優質產能為什麼要打壓？