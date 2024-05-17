謝鋒：中美要正確認知彼此　當朋友而非做對手

中評社北京5月17日電／據中國駐美國大使館：2024年5月16日，中國駐美國大使館舉辦《我的中國相册》頒獎儀式暨線下故事分享活動，謝鋒大使出席並致辭。



謝鋒指出，過去一年裡，我們收集了100多個中美之間的動人故事，匯集成這本厚厚的“中國相册”。相册鐫刻下我們並肩作戰、守望相助的歷史。在抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭中，中美兩國人民為了和平與正義同仇敵愾，生死與共。從不遠萬里奔赴中國戰場的史迪威將軍、陳納德將軍和飛虎隊，到殊死營救美國飛行員的中國軍民和毅然加入美軍的近2萬名華僑華人，中美兩國人民經受了血與火的考驗，鑄就了鋼鐵般的友誼長城。



謝鋒表示，我們要正確認知彼此，當朋友而非做對手。認知問題如同中美關係這棵大樹的“根”，根扎好了，樹自然會鬱鬱葱葱，碩果累累；根扎歪了，結出來的只會是苦果惡果。從中美接觸第一天開始，雙方就知道是和歷史文化、社會制度、發展道路都不同的國家打交道，但這沒有影響我們打破堅冰建立外交關係、基於共同利益深化合作，更沒有阻礙兩國人民友好交往。在21世紀的今天，我們又有什麼理由關上友誼的大門，走回頭路呢？



謝鋒強調，中美兩國人民都是偉大的人民，都同樣熱愛和平、追求繁榮、期盼合作，對美好生活的向往是相通的。中美人民完全可以跨越制度、文化、語言的差異，建立起深厚的友誼。戰爭年代，中美曾並肩作戰；和平年代，中美也應當做合作夥伴。我們衹有共護和平的責任，沒有挑動對抗的理由。無視中美廣泛的共同利益，無視兩國人民交流合作的根本願望，無視國際社會對中美關係穩定發展的普遍期待，把對方視為最主要戰略競爭對手、最重大地緣政治挑戰和步步緊逼的威脅，最終只能把兩國推向對立對抗、把世界推向分裂動蕩，導致“自我實現的預言”。