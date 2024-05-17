張家界文旅推介會在日本舉行

中評社北京5月17日電／據新華網報導，由中國湖南省張家界市主辦的“仙境張家界 ‘峰’迷全世界”文化和旅遊推介會14日在日本東京舉行，百餘名中日各界嘉賓出席活動。



張家界市委書記劉革安在致辭中表示，張家界正在持續提升入境便利、消費支付、景區設施、接待服務等方面國際旅遊接待水平，大力拓展國際旅遊市場，促進國際文化旅遊交流，以期打造世界一流旅遊目的地。歡迎世界各地遊客來張家界旅遊觀光、休閑度假。



中國駐日本大使館文化處公參陳諍在致辭時表示，湖南省張家界市擁有豐富的歷史文化和旅遊資源，作為電影《阿凡達》的取景地之一，近年來吸引了眾多海外遊客前往。在張家界不僅能領略中國的自然風光、感知中國的人文魅力，還能感受到現代中國。



中國駐東京旅遊辦事處主任歐陽安在致辭中表示，相信通過這次推介會，日本旅遊業界將更加深入地瞭解和喜歡張家界。期待業界朋友今後能夠成為宣傳張家界的使者，積極面向日本民眾展示張家界所蘊藏的無窮魅力，組織更多日本民眾前往張家界領略當地的風采。



日本旅行業協會代表千葉信一在致辭中說，張家界享譽全世界，是眾多日本民眾期待前往的風景名勝地。希望通過此次推介活動，讓更多的日本民眾瞭解張家界、走進張家界，促進日中文旅交流，推動日中友好事業向前發展。



會後，與會嘉賓與張家界代表團廣泛交流，兩國旅遊企業圍繞張家界旅遊產品在日本的推廣等主題進行了深入討論。多家日本旅行社表示，他們對做好張家界旅遊線路充滿信心。