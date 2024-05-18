5月17日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月18日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月17日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



新華社記者：5月16日，第33屆阿拉伯國家聯盟首腦理事會會議在巴林首都麥納麥召開。我們注意到，習近平主席向會議輪值主席巴林國王哈馬德致賀信，哈馬德國王在開幕式致辭中專門予以感謝。發言人能否介紹一下有關情況？中方對中阿關係未來發展有何期待？



汪文斌：5月16日，第33屆阿盟首腦理事會會議在巴林首都麥納麥召開。習近平主席向會議輪值主席巴林國王哈馬德致賀信，祝賀會議成功召開，表示當前中阿關係處於歷史最好時期，中方願同阿拉伯國家一道，繼續弘揚中阿友好精神，建設更高水平的中阿命運共同體，為構建人類命運共同體貢獻力量。自2013年第24屆阿盟首腦理事會會議起，習近平主席向歷屆會議致賀信，充分體現出中方對發展中阿關係的高度重視。



中阿關係傳統友好，雙方關係歷經歷史和國際風雲變幻考驗，成為南南合作典範。2022年首屆中阿峰會成功召開，習近平主席和阿拉伯各國領導人一致同意，全力構建面向新時代的中阿命運共同體，開啟了中阿友好合作新篇章。今年是中阿合作論壇成立二十周年，論壇第十屆部長級會議將在華舉辦。我們期待中阿雙方將以此為契機，進一步深化傳統友誼，增進政治互信，拓展務實合作，加強國際協作，推進中阿命運共同體建設走深走實。



深圳衛視記者：我們注意到，日前歐盟委員會在其2024年春季經濟展望報告中，將今年中國經濟增長預期上調0.2個百分點到4.8%。近期多家國際金融機構也紛紛上調今年中國經濟增長預期。發言人對此有何評論？



汪文斌：今年以來，中國經濟持續回升向好，經濟社會發展實現良好開局。今年一季度，中國經濟增長5.3%，回升向好態勢不斷鞏固。4月份，製造業採購經理人指數為50.4%。貨物貿易進出口同比增長8%，達3.64萬億元人民幣，創歷史同期新高。