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俄副外長：不排除降低與美外交關係級別可能
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2024-05-17 17:51:21
中評社北京5月17日電／據央視新聞報導，當地時間5月17日，塔斯社報導稱，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫表示，俄方不排除在某些情況下，降低與美國外交關係級別的可能。
他表示，美國在對俄關係上已陷入無法控制的崩潰危機中，美國當局的政策不允許就戰略穩定問題繼續舉行相關會晤。
他還表示，北約正處於與俄羅斯發生直接武裝衝突的邊緣。俄方並不信任北約，但有關俄羅斯計劃攻擊北約國家的言論是荒謬的。
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