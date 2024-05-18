外交部：將推進中阿命運共同體建設走深走實

外交部發言人汪文斌主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月18日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月17日在例行記者會上應詢表示，5月16日，第33屆阿盟首腦理事會會議在巴林首都麥納麥召開。習近平主席向會議輪值主席巴林國王哈馬德致賀信，祝賀會議成功召開，自2013年第24屆阿盟首腦理事會會議起，習近平主席向歷屆會議致賀信，充分體現出中方對發展中阿關係的高度重視。今年是中阿合作論壇成立二十周年，論壇第十屆部長級會議將在華舉辦。我們期待中阿雙方將以此為契機，進一步深化傳統友誼，增進政治互信，拓展務實合作，加強國際協作，推進中阿命運共同體建設走深走實。



有記者提問到，5月16日，第33屆阿拉伯國家聯盟首腦理事會會議在巴林首都麥納麥召開。我們注意到，習近平主席向會議輪值主席巴林國王哈馬德致賀信，哈馬德國王在開幕式致辭中專門予以感謝。發言人能否介紹一下有關情況？中方對中阿關係未來發展有何期待？



汪文斌表示，5月16日，第33屆阿盟首腦理事會會議在巴林首都麥納麥召開。習近平主席向會議輪值主席巴林國王哈馬德致賀信，祝賀會議成功召開，表示當前中阿關係處於歷史最好時期，中方願同阿拉伯國家一道，繼續弘揚中阿友好精神，建設更高水平的中阿命運共同體，為構建人類命運共同體貢獻力量。自2013年第24屆阿盟首腦理事會會議起，習近平主席向歷屆會議致賀信，充分體現出中方對發展中阿關係的高度重視。



中阿關係傳統友好，雙方關係歷經歷史和國際風雲變幻考驗，成為南南合作典範。2022年首屆中阿峰會成功召開，習近平主席和阿拉伯各國領導人一致同意，全力構建面向新時代的中阿命運共同體，開啟了中阿友好合作新篇章。今年是中阿合作論壇成立二十周年，論壇第十屆部長級會議將在華舉辦。我們期待中阿雙方將以此為契機，進一步深化傳統友誼，增進政治互信，拓展務實合作，加強國際協作，推進中阿命運共同體建設走深走實。



