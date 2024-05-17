呼倫貝爾構築中俄蒙國際旅遊新高地

中評社北京5月17日電／據光明日報報導，去年以來，呼倫貝爾市通過《呼倫貝爾市冰雪文旅產業提標提效發展補貼辦法》及簡化手續等多種優惠政策，刺激入境旅遊市場升溫。



我們持續開展“文旅＋”跨界融合主題研學旅遊，其中中俄蒙三國“尋跡萬里茶道”跨境研學旅遊品牌在俄蒙青少年中備受追捧，該品牌也成為內蒙古自治區“我和草原有個約定”研學旅遊品牌國際化發展的重要內容。“尋跡萬里茶道 共享精彩冬運——中俄青少年文化體育冰雪研學之旅”自2023年11月開展以來，已接待來自俄蒙兩國的師生11批次2713人。俄羅斯師生在呼倫貝爾打卡“十四冬”場館、走進呼倫貝爾大中小學校園、來到中國家庭開展“我在中國有個家”主題實踐活動，極大促進了中俄青少年文化交流。



我們推出中俄“冰雪絲路·挑戰雙極”跨境極寒體驗之旅、“蒙古高原·山水相連”中蒙跨境民俗體驗之旅兩條跨境游線路和以蒙醫診療為主的康養游產品。為迎接中俄、中蒙建交75周年，開啟中俄文化年。呼倫貝爾市文旅廣局推出自治區盟市文旅部門首個面向俄蒙兩國人民的人文和地方交流平台——“指尖上的呼倫貝爾”俄蒙文H5版，為俄蒙遊客瞭解呼倫貝爾、暢游呼倫貝爾，感受中國文化的獨特魅力搭建平台。



為推動入境游提質增效，我們在以下幾個方面下功夫。一是政策引流，2023年11月，呼倫貝爾市人民政府出台政策，對旅行社組接入境旅遊團隊給予補貼；二是豐富產品，以“十四冬”賽事舉辦為契機，開展“文旅＋”主題活動。先後舉辦了“冬奧連冬運 草原向北京”萬里茶道自駕行和鄂倫春射箭邀請賽等，不斷豐富旅遊產品供給；三是簡化手續，呼倫貝爾積極落實自治區文旅廳工作安排，協調口岸海關外事等部門，實施旅行社組接俄羅斯入境團《接待俄羅斯聯邦公民旅遊團確認函》，實現了俄羅斯旅遊團隊落地簽；試點新巴爾虎右旗阿日哈沙特和新巴爾虎左旗額布都格口岸8座以下小型車恢復通關；恢復開通海拉爾－烏蘭巴托航線。



呼倫貝爾市作為我國向北開放重要橋頭堡，將積極發展入境游，推動呼倫貝爾市文旅產業提標提效高質量發展，構築中俄蒙國際旅遊新高地。