外交部：歡迎大家繼續投資中國、贏在中國！

外交部發言人汪文斌主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月18日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月17日在例行記者會上應詢表示，今年以來，中國經濟持續回升向好，經濟社會發展實現良好開局。中國經濟回升向好態勢進一步增強了國際社會看好中國、加碼中國的信心。高盛、摩根士丹利、花旗、瑞銀等國際金融機構近期紛紛上調今年中國經濟增長預期。中國的發展是開放的發展，中國的機遇是世界的機遇。一個經濟穩健前行、開放不斷擴大的中國，必將繼續成為世界經濟增長的引擎和各國企業投資的熱土。我們歡迎大家繼續投資中國、深耕中國、贏在中國！



有記者提問到，我們注意到，日前歐盟委員會在其2024年春季經濟展望報告中，將今年中國經濟增長預期上調0.2個百分點到4.8%。近期多家國際金融機構也紛紛上調今年中國經濟增長預期。發言人對此有何評論？



汪文斌表示，今年以來，中國經濟持續回升向好，經濟社會發展實現良好開局。今年一季度，中國經濟增長5.3%，回升向好態勢不斷鞏固。4月份，製造業採購經理人指數為50.4%。貨物貿易進出口同比增長8%，達3.64萬億元人民幣，創歷史同期新高。



中國經濟回升向好態勢進一步增強了國際社會看好中國、加碼中國的信心。高盛、摩根士丹利、花旗、瑞銀等國際金融機構近期紛紛上調今年中國經濟增長預期。亞洲開發銀行預計今明兩年中國將貢獻亞洲發展中國家經濟增長的46%。美國管理咨詢服務公司科爾尼認為，中國經濟體量大，政策環境穩定積極，近年來中方推出全面取消製造業領域外資准入限制等措施，有力提振了國際投資者的信心。



中國的發展是開放的發展，中國的機遇是世界的機遇。一個經濟穩健前行、開放不斷擴大的中國，必將繼續成為世界經濟增長的引擎和各國企業投資的熱土。我們歡迎大家繼續投資中國、深耕中國、贏在中國！

