外交部：堅持一中原則是國際大義、人心所向

外交部發言人汪文斌主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月18日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月17日在例行記者會上應詢表示，民進黨當局一向慣於拿著台灣百姓的血汗錢濫施“金元外交”，試圖買通其他國家政要為其“撐場面”，實質是為“台獨”分裂和個人政治算計服務，最終損害的是台灣民眾的利益。中方重申，堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨，這是多少金錢都買不到的。我們希望並相信危方會盡快作出順應國際大勢和歷史潮流、符合人民利益的正確選擇。



有記者提問到，有媒體報導稱，長期以來，台灣當局對危地馬拉通過賄賂總統或“金元外交”等手段換取政治支持，近期台當局再次對危地馬拉採取類似手段。但危地馬拉總統府表示，阿雷瓦洛總統已考慮拒絕出席所謂“5·20就職儀式”。中方對此有何評論？



汪文斌表示，民進黨當局一向慣於拿著台灣百姓的血汗錢濫施“金元外交”，試圖買通其他國家政要為其“撐場面”，實質是為“台獨”分裂和個人政治算計服務，最終損害的是台灣民眾的利益。事實證明，民進黨當局搞“金元外交”不僅無益於有關國家發展，還將成為助長腐敗的溫床，相信危地馬拉政府和人民的眼睛是雪亮的。



中方重申，堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨，這是多少金錢都買不到的。我們希望並相信危方會盡快作出順應國際大勢和歷史潮流、符合人民利益的正確選擇。

