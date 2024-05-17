“相聚上海”：向全球發出誠摯邀約

中評社北京5月17日電／據光明日報報導，4月6日一早，搭載2500餘人的“邁希夫”號郵輪在上海吳淞口國際郵輪港靠岸，來自德國、奧地利、瑞士等國的遊客走下船舷，開啟在滬為期兩天的入境城市觀光體驗。



上海是國內重要的入境口岸。今年以來，到上海旅遊的外國遊客數量穩步增長，郵輪入境也迎來復甦。統計數據顯示，1月至3月，上海共接待了10艘郵輪，旅客22379人次，預計全年共接待郵輪18艘、旅客40306人次。當前，上海正全力打造中國入境旅遊第一站，以期更好地助力世界著名旅遊城市建設，賦能上海城市經濟發展。



圍繞提升“入境便利牽引力、文化特色吸引力、品牌生態聚合力、宣介營銷影響力”，我們重點推進四方面工作：一是搶抓中國入境旅遊簽證便利化政策密集出台的重大利好，於2023年12月11日以“Visit Shanghai”為主題，全面啟動上海入境旅遊形象推廣行動；二是深化“樂游上海”全媒體矩陣，全面上線包含14個語種的上海文旅外宣網站，推出中英日韓四個語種的文化上海全景地圖，全面加強入境旅遊海外精準營銷；三是聚焦“都市型、綜合性、國際化”特點，推出符合入境旅遊消費需求的旅遊產品，打響“一江一河游覽”“建築可閱讀”“演藝大世界”“海派城市考古”等文旅特色IP，打造更多“必到必看必游”的網紅打卡點；四是全力打造入境旅遊便利體驗環境，提高文旅場所入館參觀便利程度，提升入境支付便利水平。作為全國首批試點城市，上海於2015年正式啟動實施境外旅客購物離境退稅政策。截至2023年10月底，上海離境退稅商店總數已達616家。



上海擁有159座博物館和100家美術館，“吃住行游購娛”旅遊全要素業態發展成熟。今年，包括“星耀中國：三星堆·金沙古蜀文明展”等展覽，“上海夏季音樂節”等演出，中國上海國際藝術節、上海旅遊節等活動，有望推動文旅消費持續升溫。計劃於7月舉行的“金字塔之巔：古埃及文明大展”將展出787件古埃及文明不同時期的文物，超過95%的文物是首次來到亞洲。聚焦元旦、春節等重要節日，圍繞“看美展、觀文博、賞好劇、聽歌會、來海考、享美育、逛景區、品美食”等主題，我們打造“樂游上海”“樂嗨上海”兩大品牌系列文旅甄選活動，提升入境旅遊品質。



4月9日，上海推出“相聚上海”活動指南（2024），精選70項世界頂級文化、體育、旅遊、商業、展覽等活動，向全球發出誠摯邀約：前來走一走、玩一玩，感受新時代的中國機遇、蓬勃律動的上海魅力。我想說，這里是上海，一座沒有淡季的城市，無限活力，多彩魅力。歡迎來這里，發現更多，體驗更多。