打好入境游全鏈條提升“組合拳”

中評社北京5月17日電／據光明日報報導，在免簽國“朋友圈”持續擴容、通關便利化水平不斷提升、國際航線加速恢復等各項利好推動下，廣州入境旅遊加速恢復發展。2023年廣州接待入境過夜旅遊者377.4萬人次，同比增長144.9%。



促進入境旅遊恢復發展是一項系統工程。我們把發展入境旅遊作為提升廣州世界旅遊目的地形象的重要一環，圍繞“吃住行游購娛”全面發力，不斷提升入境游接待能力，讓入境游體驗日漸順滑。



精準宣傳推廣，讓境外遊客“盼著來”。我們加強城市形象塑造與傳播，挖掘“最廣州”元素，打造廣州城市文旅形象IP。加大旅遊宣傳推廣力度，構建全球十大新媒體傳播矩陣，精準實施“廣州歡迎您”品牌境外推廣營銷。聯合南方航空公司、白雲國際機場等單位，充分利用好144小時過境免簽政策，通過參展參會、專項推介、節慶營銷、境外主流媒體傳播等方式，提升廣州文旅品牌的知名度、美譽度和顯示度。



精耕產品供給，讓境外遊客“留得住”。我們結合入境客群構成和旅遊偏好，整合文旅資源，加強優質入境旅遊產品供給，建成開放廣州文化館新館、美術館新館、粵劇院新址，引入一批國際化品牌酒店，推出“讀懂廣州”主題文化旅遊精品線路，策劃培育“跟著演唱會去旅行”“追著賽事去旅行”“尋味美食去旅行”等項目，打造北京路文化旅遊區、永慶坊旅遊區等一批文旅融合發展典型，擦亮紅色廣州、新彩廣州、花城廣州、食在廣州、時尚廣州、甜蜜廣州等六大旅遊品牌，增強廣州對境外遊客的吸引力。



精心服務保障，讓境外遊客“玩得好”。我們以境外遊客的旅遊需求為重點，想他們之所想，急他們之所急，圍繞恢復國際航班、優化口岸簽證、提升支付便利度、加強國際語言環境建設等，下大力氣破解難點、貫通卡點、打通堵點，全面優化配套服務，讓境外遊客在廣州旅遊更舒心、更順心、更開心。



精雕“廣州禮物”，讓境外遊客“帶得走”。我們深挖廣州歷史文化資源，全力推動文創產品不斷推陳出新，培育打造具有嶺南特色和文化內涵的文化旅遊商品，打造“廣州禮物”品牌，推動入境客流轉化為消費熱、現金流。鼓勵廣州酒家、陶陶居等有實力的老字號企業創新經營模式，與知名IP跨界合作，推出蘊含本地文化的文創、伴手禮和特色旅遊商品，讓境外遊客感興趣、願意買、帶得走。最重要的是讓境外遊客把對廣州的好印象、好口碑帶走，架起廣州這座城市與境外遊客之間的文化橋梁，吸引更多的人走進廣州旅遊消費。