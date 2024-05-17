加速攻關　打造一流海洋科技創新平台

發布會現場。（來源：央廣網） 中評社北京5月17日電／據央廣網報導，“到2032年底，基本建成一流海洋科技創新平台，成為海洋智能感知技術領域國家重要戰略科技力量。”5月16日，東海實驗室在舟山市舉行新聞發布會，東海實驗室黨委書記、副主任郭力泉介紹實驗室2周年建設成果及未來發展思路時說。



據瞭解，2022年5月17日，實驗室經浙江省人民政府批准，正式掛牌成立，登記設立為省級事業單位，獲批首批省級新型研發機構，是浙江省重點建設的十家省實驗室之一。實驗室由舟山市人民政府舉辦，聯合浙江大學、自然資源部第二海洋研究所共同建設。



兩年來，實驗室邊建設、邊探索，找准方向定位、凸顯特色優勢，在人才引育、科研攻關、條件建設等方面快速推進。兩年來，總體發展呈現“向上向好”的良好態勢。



在方向定位方面，按照“有所為、有所不為”“小切口、大突破”等要求，實驗室以海洋環境感知為主攻方向，重點聚焦海洋智能感知技術及新質裝備攻關、工程應用和產業轉化，力爭通過5－10年努力，在海洋智能感知技術及新質裝備領域取得關鍵技術突破，形成一批標誌性成果，成為海洋智能感知技術領域國家重要戰略科技力量。



在打造核心主體科研力量方面，按照“提高人才引培與科創平台主攻方向契合度”要求，實驗室圍繞海洋環境感知主攻方向，布局組建了海洋機器人、光學感知裝備、海空電磁感通裝備、水下聲感知裝備等11個研究團隊。截至目前，實驗室科研人員規模超百人，省級以上高層次人才占比10%以上。



在有組織科研攻關方面，按照“探索更加高效協同的科研模式和科研範式”要求，實驗室創新構建了以重大專項為牽引的“三區兩制”科研攻關機制，實現了“有邊界的科學探索、有組織的科研攻關、有場景的應用轉化”有機統一，組建創新區，實行總師負責制。



目前，實驗室正組織上下游團隊聯合開展技術攻關，全力突破海洋智能感知關鍵技術。設立探索區，實行PI負責制，鼓勵科研團隊圍繞主攻方向開展有邊界的前沿原創性探索，目前已實施5個千萬級團隊項目。

