中評社北京5月17日電／據光明日報報導，隨著中國免簽的“朋友圈”持續擴容，天壇也成了越來越多中外遊客的必選打卡地之一，園內隨處可見外籍遊客參觀游覽的場景。



今年3月20日是春分節氣，350名享受免簽政策的德國遊客走進天壇公園，感受北京春天的和煦微風，體驗六百年古老文明的魅力與新時代的科技便捷，欣賞古建與春花交相輝映的別樣景致，暢享天壇“有溫度”的特色文化活動。



“350名德國遊客游天壇”是天壇立足世界遺產定位與旅行社共同探索的合作新模式，也是天壇優化外籍團隊遊客游園體驗的新嘗試。作為世界文化遺產地、北京市屬公園的“金名片”，天壇公園堅持以打造“服務共享 文化共通”的世界級旅遊目的地為目標，在“服務標準、便捷措施、文化體驗”上下好硬功夫，提升軟實力。



活動中，德國遊客入園聽到的第一句問候，是來自天壇職工親切的德語“您好”，這是天壇公園針對規模較大的團隊入境游開設的“專項語言培訓”的成果轉化。天壇公園一直關注國際化服務能力的提升，將“英語口語＋國際禮儀”納入一線服務人員常規培訓內容。同時，還創建“遠程翻譯支援機制”，遊客可與外語講解員隨時連線，獲取多語種翻譯的特色服務，讓各地遊客可以輕鬆“玩轉天壇”。



覆蓋全園的國際服務是讓外籍遊客暢享天壇的“便捷通道”。天壇公園通過調研，對外籍遊客特別是自由行遊客的習慣和特點進行大數據分析，打造形成“雙渠道”購票服務，即“全英文網上購票平台”與景區英文購票咨詢窗口並行，以滿足不同購票習慣需求。在優化支付環境方面，天壇公園所有人工購票窗口和11處商業網點均已具備外幣銀行卡刷卡支付結算功能。同時，對服務配套設施再升級，公園300餘塊牌示已全部升級為雙語標注，自助講解機可配備超過20種語種。



傳統文化的體驗活動是與世界共享中國文化的創新方式。天壇公園是世界文化和自然雙遺產，不但在古代建築學、園林學、聲學、歷史學、天文學等方面有著獨特的文化資源，還擁有“天壇神樂署中和韶樂”及“天壇傳說”兩項國家級非物質文化遺產。福字拓印、樂器體驗、貼金團龍、祭器製作等十餘項“天壇品牌”沉浸式文化體驗活動，是國內遊客爭相參與的科普項目，也因其中國元素和中華傳統文化特質而深受外籍遊客的喜愛。一位外籍遊客在體驗興奮地說：中國擁有悠久的歷史，同時又很現代。他要告訴家人朋友在這裡感受到的美妙時光。



未來的天壇，將穩抓入境游增長新機遇，不斷推動服務國際化、便利化、特色化提質升級，從“心”出發、以“文”會旅，讓天壇成為世界級旅遊目的地。