“盛世長歌”展覽：昭昭有唐　輝煌氣象

中評社北京5月17日電／據光明日報報導，一座唐代的石質墓門，左右分別雕刻著兩名深目高鼻、寬肩細腰的舞者。他們各自單腳站立在一塊編織精美的小圓毯上，對向而舞。後方的投影演示讓兩名舞者“動”了起來，蹬踏旋轉，奔騰歡快，舞姿矯健奔放——這是寧夏回族自治區博物館的一級文物石刻胡旋舞墓門。胡旋舞出現在唐代墓門上，是中、西亞樂舞對唐代文化藝術深刻影響的結果，也是當時文明交流互鑒的實物見證。



目前，它正在國家典籍博物館的“貞觀——李世民的盛世長歌”展覽中展出，與它一起和觀眾見面的還有15家文博單位的140組249件展品。走進展廳，不僅能夠多角度解讀李世民的非凡一生，更可以感受到大唐盛世的輝煌。



唐人氣象 衣袂飄飄



展廳中，一尊藍彩女立俑抓住了記者的眼球。只見女俑梳高髻，面如滿月，神態閑適，揣著雙手，身穿小領窄袖長袍，藍色的袍子上有白花團點綴，花團中又略帶點淡棕色，色彩明快，甚是美麗。



唐太宗時期，無論宮廷還是民間，女子都崇尚高發髻——雙環望仙髻、雙螺髻、單刀髻……名目眾多，造型各異。有些用今天的眼光看亦是個性張揚、十分誇張。這尊女俑造型，如同從“翠髻高叢綠鬢虛”的詩句中走出來，透過她眉宇間散發出的從容，不難看出當時社會的開放包容。



唐代的女子較之宋明時期，可是“任性”多了，不僅可以梳各種奇特的髮型，而且可衣著風流、明艶大方，甚至可著胡服與男裝。這尊三彩女騎馬俑沒有戴女子慣用的遮住妝容的帷帽，而是戴一頂翻沿胡帽，大方地露出面容。她穿的衣服領口、袖子窄小，束腰，配上小腳褲和靴子，整套服裝易於騎射，乾淨利落，襯得人英姿颯爽。女子在馬上意態安閑，似乎正在游獵或郊游的途中。



“治國猶如栽樹，本根不搖，則枝葉茂榮。”經過唐太宗十年勵精圖治，唐王朝的面貌煥然一新：經濟繁榮、政治清明、文化昌盛、百姓安居……貞觀年間，政通人和，百廢漸舉。觀眾從唐朝婦女衣袂飄飄間，不難領略盛世氣象。



開放包容 近悅遠來



展品中還活躍著胡人的身影。出土於長樂公主墓的壁畫“群侍圖”，描繪了漢族、少數民族、外國人和諧相處的場景。圖中幾位侍女姿態各異，位居中間的侍女膚色較深，卷發，戴大耳環，持丁字杖，是“昆侖奴”形象；最右側的侍女雖僅存半邊臉，但仍可看出她頭戴紅色抹頷，且疑似卷發，亦可能是少數民族。這幅斑駁的壁畫是大唐開放包容，四方來朝，“九天閶闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒”的生動見證。

