第二十六屆海峽兩岸經貿交易會在福州舉行。（來源：央廣網） 中評社北京5月17日電／據央廣網報導，5月16日，第二十六屆海峽兩岸經貿交易會（以下簡稱海交會）開幕式暨海峽兩岸交流交往分享會在福建省福州市舉行。本屆海交會以“深化兩岸融合 建設第一家園”為主題，將持續舉辦4天，超千名台胞參會，數量創下歷史新高。



本屆海交會由國務院台灣事務辦公室、福建省人民政府主辦。兩岸重要工商團體、台胞台企代表及重要客商齊聚海交會現場，充分發揮海交會招商引資平台作用，助推兩岸融合發展示範區高質量建設，推動台胞台企融入大陸產業鏈、供應鏈。



中央台辦、國務院台辦主任宋濤在開幕式上表示，今年以來大陸經濟延續回升向好態勢，展現了巨大的創新活力與光明前景，完全能夠為推進兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展提供更強勁動力，開辟更廣闊發展空間。“我們將持續促進兩岸各領域交流合作，率先與台胞台企分享中國式現代化發展機遇和成果。將繼續大力支持福建推進建設兩岸融合發展示範區。希望廣大台胞特別是青年朋友，搶抓示範區建設的機遇，踴躍來閩學習生活、就業創業。”



“福建地處兩岸融合發展前沿，是投資興業的沃土，是台胞台企的福地。”福建省委書記、省人大常委會主任周祖翼表示，福建將充分發揮海峽兩岸經貿交易會等平台功能，深化閩台科技、經貿、人文等領域交流合作，不斷探索海峽兩岸融合發展新路，加快建設兩岸融合發展示範區。



海交會源於1994年創辦的“中國福州國際招商月”。30年來，海交會構建全方位、寬領域、多層次的開放合作大平台，對台先行先試政策迭出，經貿合作項目不斷增加，活動成效日益凸顯。



據瞭解，本屆海交會採用“5＋3＋N”模式，策劃五大主要活動、三大配套主題交流平台以及多個招商推介和產業對接活動。記者看到，現場設置中心主題成果發布區、海峽兩岸融合發展成果發布暨產業合作推介區、區域協作暨產業合作推介區三大主題交流平台。

