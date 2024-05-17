中評社北京5月17日電／網評：企業毀約畢業生，誠信何在？



來源：東方網 作者：苗瑞祥



當下，正值高校畢業生就業季，一些車企、互聯網大廠出現毀約行為，打亂了許多剛從“象牙塔”邁入社會的大學生的就業規劃，讓人不知所措。企業任性毀約，不僅嚴重影響畢業生的就業信心，也會使一些畢業生錯過求職黃金期，較長時間找不到合適工作。（5月13日 人民網）



在就業形勢日趨嚴峻的今天，畢業生本就面臨著巨大的就業壓力。然而，當他們好不容易拿到心儀的offer，準備踏入社會開始新的征程時，一些企業的任性毀約卻給了他們當頭一棒。不負責任的行為，讓畢業生陷入困境，更是對社會誠信的嚴重踐踏。



我們必須堅決反對企業的毀約行為。畢業生是國家的未來，是社會的希望。他們經過多年的學習和努力，終於走到了人生的新起點。然而，企業的毀約卻讓他們對未來的憧憬瞬間破滅，甚至可能因此改變他們的人生軌跡。這種行為不僅缺乏社會責任感，更是對畢業生權益的粗暴踐踏。



企業應該樹立正確的用工觀念，以誠信為本。招聘計劃應該科學合理，避免因為規劃不合理而導致的毀約情況。企業作為社會責任的承擔者，應該為畢業生提供一個穩定、公平的就業環境，而不是讓他們成為經濟波動的犧牲品。



面對企業的毀約行為，不能僅僅停留在道德譴責的層面，更需要從法律層面進行規制。應該完善相關法律法規，明確企業毀約的法律責任。對於惡意毀約的企業，應該給予嚴厲的處罰，以儆效尤。同時，可以建立用工黑名單制度，將頻繁毀約的企業納入其中，讓其在就業市場上失去信譽。

