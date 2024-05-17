拜登特朗普約戰　提前舉行辯論

中評社北京5月17日電／據大公報報導，拜登15日向特朗普“下戰書”，提出提前舉行兩場辯論，後者欣然接招。兩場辯論分別由美國有線電視新聞網（CNN）和美國廣播公司（ABC）於6月27日和9月10日主辦。CNN宣布，首場辯論將在其亞特蘭大演播室舉行，主持人為傑克.塔珀和達娜.巴什，現場不會有觀眾。ABC表示，第二場辯論的主持人為大衛.繆爾和林賽.戴維斯。



拜登和特朗普在辯論前已開始互相嘲諷。拜登說：“特朗普在2020年的兩場辯論中輸給了我，從那以後，他就再也沒有出現在辯論之中。”特朗普則表示，拜登是他遇到過的最糟糕的辯手，“他甚至不能把兩句話連在一起說”。在具體辯論日程公布之前，拜登團隊還揶揄特朗普“周三有空”。特朗普“封口費”案庭審正在進行，每周除周三之外的工作日他均被要求出庭。不過，此案證人作證階段已接近尾聲，審判預計將在未來兩周左右結束。



特朗普多次喊話拜登要求辯論



特朗普先前多次喊話拜登，要求在總統選舉前論戰。特朗普15日晚些時候提議與拜登舉行更多場辯論，他本人已同意於10月參加由霍士新聞主辦的辯論。不過，拜登競選團隊回應稱，總統明確只參加“兩場一對一辯論”。有分析指出，限制辯論次數對精力有限的拜登有利，可降低其犯錯的風險。



美國將於今年11月舉行大選，拜登和特朗普已分別鎖定民主、共和兩黨總統候選人，將於今夏正式獲得黨內提名。1988年以來，美國總統候選人辯論按慣例由無黨派組織總統競選辯論委員會在秋季舉辦。該組織已提出在今年9月至10月舉行3場辯論。但拜登和特朗普均有意繞過該組織提前辯論。《紐約時報》援引消息人士稱，雙方競選團隊的高級官員此前已進行私下溝通，15日迅速敲定提前辯論的日程安排。



特朗普拜登各有麻煩



美媒稱，雙方希望提前辯論的原因之一是美國多州10月已開始提前投票，衹有提前辯論才能確保有充足時間爭取這部分選民的支持。若有人在辯論中表現不佳，提前辯論也將讓他有更多時間挽回形象。此外，雙方均對2020年的混亂辯論不滿，尤其是拜登一方。當時特朗普出現疑似新冠症狀，但仍獲准參加辯論，隨後就確診。



《紐約時報》日前公布的民調顯示，拜登在6個關鍵搖擺州中的5個支持率落後於特朗普。報導指出，非白人年輕選民對拜登在巴以衝突中偏袒以色列的做法極為不滿。特朗普則深陷法律戰，被刑事訴訟分散了精力。美媒指出，雙方均認為提前辯論對己方選情有利。拜登希望藉辯論暴露特朗普政策主張的弱點及其不受歡迎的個性，特朗普則希望拜登“失言”，進而放大選民對其年齡和能力的擔憂。



拜登和特朗普均希望與對方進行一對一辯論，不讓以獨立人士身份參選的小羅伯特.肯尼迪攪局。雙方擔心他會在關鍵搖擺州分走選票，從而影響最終選舉結果。小羅伯特.肯尼迪15日抱怨說，他的兩個競爭對手“串通一氣”，將美國民眾“鎖在一場七成人不想看到的交鋒中”。大部分美國民眾對第二次“特拜對決”沒有興趣，今年稍早的一項民調顯示，70%受訪者不希望拜登尋求連任，56%不支持特朗普參選。