網評：為電動自行車立法，讓安全管理更見效

中評社北京5月17日電／網評：上海為電動自行車立法，讓安全管理更見效



來源：東方網 作者：劉天放



據上海市人民代表大會常務委員會辦公廳，《上海市人民代表大會常務委員會關於修改〈上海市非機動車安全管理條例〉的決定》（以下簡稱《修改決定》）已由上海市第十六屆人民代表大會常務委員會第十三次會議於2024年5月10日表決通過，將自2024年6月1日起施行。



《修改決定》中包括加大對充電設施建設的推進力度，加強客渡船載運電動自行車的安全管理，加強對電動自行車“拼加改”的源頭治理。尤其是，增加了禁止在居住建築的室內區域違規停放充電以及禁止攜帶電動自行車或者其蓄電池進入電梯轎廂的規定，並設定了相應的法律責任，這使依法管理電動自行車更有保障。



近年來，電動自行車引發的火災事故頻發，其中很多是電動自行車進樓入戶違規停放或充電造成的。不久前，發生在南京雨花台區“2•23”火災事故，是由電動自行車進樓入戶違規停放引起的。悲劇造成15人死亡，數十人入院接受治療的慘劇。



近期，各地開展了整治電動自行車違規停放或充電行動。然而，從電動自行車“拼加改”，到進樓入戶違規停放或充電引起的事故仍不斷。電動車違規引發安全事故的消息經常傳來，已成為一大社會“公害”。究其原因，一方面是由於治理工作不到位，另一方面是沒有將其法治化。而上海本次通過了《修改決定》，將使這項工作走向法治軌道，避免了管理中經常出現的“一陣風”現象。

