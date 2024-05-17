魔術師大衛高柏飛涉性侵　16女性受害

中評社北京5月17日電／據大公報報導，據《衛報》報導：15日發布的一份調查報告顯示，美國著名魔術師大衛高柏飛（David Copperfield）被16名女性指控性侵，且超過半數提出指控的女性事發時未滿18歲，最年輕的衹有15歲。大衛高柏飛通過律師否認有任何不當行為。



《衛報》15日發布調查報告，顯示上世紀90年代享譽全球的魔術師大衛高柏飛面臨多宗性侵指控，涉及16名女性。這些指控可追溯至上世紀80年代，最新的指控發生在2014年。其中3名女性表示，大衛高柏飛對她們下藥以發生性關係。前模特布蘭妮.劉易斯是原告之一，她聲稱，大衛高柏飛1988年對她下藥並性侵，當時她才17歲。一名自稱“卡拉”的女性說，她15歲時首次見到大衛高柏飛，此後兩年多的時間里被其誘姦。另外數名女性稱，她們在觀看大衛高柏飛表演時，被邀上舞台後遭非禮。



大衛高柏飛還被指與已故的美國富豪淫媒愛潑斯坦有關聯。今年1月公布的文件顯示，一名女性披露自己曾在愛潑斯坦位於佛州棕櫚灘的豪宅中見到大衛高柏飛，後者和她一起表演了一些魔術，並詢問她是否知道“女孩可以通過介紹其他女孩過來獲得報酬”。



大衛高柏飛否認所有指控。他的律師聲稱，大衛高柏飛“從未與任何人有不當行為，更不用說未成年人”。