以色列內訌　防長質疑總理加沙戰後計劃

以色列將加沙炸成廢墟，但至今沒有清晰的戰後方案。（來源：法新社） 中評社香港5月17日電／據大公報引路透社報導：以色列戰時內閣分歧加深，防長加蘭特15日公開質疑總理內塔尼亞胡的加沙戰後計劃，要求其宣布以色列不會對加沙地帶進行“民事控制”，也不會建立“軍事統治”。



加蘭特15日發表電視聲明稱，他自本輪巴以衝突爆發以來就一直推動一項計劃，旨在建立一個“非敵對的巴勒斯坦人政府”以取代巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），但內閣沒有作出任何回應。他說，在沒有替代方案的情況下，衹有放任哈馬斯繼續統治加沙，或以色列對加沙實行軍事統治，但他堅決反對後者，並敦促內塔尼亞胡放棄這一選項。



內塔尼亞胡當晚發表聲明回應說，只要哈馬斯仍然存在，就不會有任何一方管理加沙地帶，組建一個控制加沙地帶機構的首要條件是“消滅哈馬斯”。他雖然沒有點名加蘭特，但暗指“有人”正在為衝突持續了近8個月仍未消滅哈馬斯“找借口”。



《以色列時報》援引一名匿名美國高級官員稱，拜登政府也支持加蘭特的觀點，“我們和國防部長一樣擔心，以色列沒有制定任何計劃來控制和管理以軍掃清的領土，令哈馬斯在這些地區重新集結”。哈馬斯政治局領導人哈尼亞則強調，任何將哈馬斯排除在外的加沙戰後計劃都將被拒絕，以色列應為目前停火談判的僵局負責。