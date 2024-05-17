兒童醫院設首個母乳庫　惠及早產嬰

醫管局代表講解母乳庫詳情。（來源：大公網） 中評社香港5月17日電／據大公報報導，母乳餵哺有助增強嬰兒免疫力及降低患病風險。為支援早產母嬰，醫院管理局昨日宣布，將於香港兒童醫院成立本港首個母乳庫，最快明年第一季投入服務，供應九間設有新生嬰兒深切治療部的公立醫院，目標每年收集600至850升捐贈母乳，惠及600名早產嬰兒。



通常未足月就生產的母親，可能沒有母乳餵哺嬰兒，需靠特殊配方奶粉喂養。但母乳含有許多抗體和免疫球蛋白，有助增強嬰兒免疫力，有助早產嬰減低患壞死性小腸結腸炎、遲發性敗血症、慢性肺病等風險。



政府去年的《施政報告》提出，成立母乳庫及建立母乳捐贈機制。醫管局昨日表示，正籌備在香港兒童醫院設立本港首個母乳庫，目標每年收集600至850升捐贈母乳，惠及450至600名早產嬰兒。



冷凍保存約6個月



九龍中醫院聯網顧問護師（母乳餵哺）黃思琦表示，嬰兒在出生後4至6周後，母親奶量通常已穩定，在足夠餵哺子女後，可視乎自己奶量捐出母乳，捐贈母乳一般可捐至嬰兒1歲左右。



廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌表示，捐贈者需提供個人健康狀況和病歷，並進行健康檢查，確定沒患有愛滋病、乙肝等傳染性疾病、不吸煙，且正餵哺自己的嬰兒。當局將參考其他地區經驗，上門收集捐贈者母乳，並在冷凍後經冷鏈運輸至母乳庫，再經過巴氏消毒、細菌檢測等程序，最後貼上標簽冷凍保存6個月左右。

