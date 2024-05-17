熊貓書屋走進西班牙薩拉戈薩社區中心

中評社北京5月17日電／據中國僑網報導，近日，西班牙“蓉僑軒·熊貓書屋（薩拉戈薩）”舉行“中國文化體驗”走進西班牙薩拉戈薩社區中心活動。來自西班牙薩拉戈薩市喬塔區的近百名社區居民走進該市文化中心，開啟了一場內容豐富、兼具知識性和趣味性的中國文化體驗活動。



活動現場，茶藝師李家琪向西班牙民眾分享了關於中國茶葉種類、產地和製作工藝等知識，指導大家如何正確地衝泡茶葉和品味香茗。當地居民通過觀摩茶藝展示和品嘗白茶、綠茶、烏龍茶、紅茶等種類中國名茶，對中國茶文化有了一定的瞭解，激發了他們對中國茶的興趣。茶藝愛好者埃麗莎表示，中國傳統文化歷史悠久、源遠流長，很開心此次有機會近距離接觸中國文化體驗課，品嘗來自中國不同產地、不同品種茶葉的獨特風味，沉浸式體驗中國傳統茶文化和雅文化。



隨後，西班牙薩拉戈薩西中友好中文學校學生王雨欣、潘歆羽現場演奏古箏《成都》，將成都這座美麗的都市，展現在西班牙民眾眼前。通過古箏演奏，參加活動的西班牙民眾感覺成都不僅古老而神秘，而且十分休閑、溫和，讓他們深深感受到了這座城市逍遙的慢生活及古朴的風韵。



旗袍不僅是一個物件，更蘊含著中國人的文化底蘊。現場，五位華僑青年帶來的一場旗袍秀，獲得了全場熱烈掌聲。通過美麗的旗袍服飾，在場的觀眾愛上了中國傳統服飾文化，並逐漸瞭解中國、愛上中國。



西中友好合作協會常務主席兼秘書長李琳琳表示，通過本次活動，希望中國文化、中國元素能夠更加為西班牙民眾所瞭解和喜愛。西中友好合作協會常務主席葉軍偉表示，西中友好合作協會願在“中西友好民心相通”的友好事業中繼續發揮僑團作用。



據瞭解，“蓉僑軒·熊貓書屋”天府文化惠僑項目由成都市政府僑辦聯合駐外使領館和海外僑團組織共同創建，旨在構建海外天府文化展示場景，推動天府文化與海外文化交流體驗，通過提供中華文化、天府文化為主的中文和中英文對照的書籍、刊物、繪本、中醫保健書籍以及文創產品，讓更多海外僑胞瞭解中國、瞭解成都，弘揚中華文化，有效服務海外僑胞長期生存發展和精神文化需求。



接下來，西班牙“蓉僑軒·熊貓書屋（薩拉戈薩）”將繼續在西班牙民眾中推進民心相通工作，以更加開放、包容的姿態，繼續發揮平台和窗口作用，為當地民眾搭建友誼的橋梁，讓中西友好深入人心。