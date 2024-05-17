襲警劫囚案震驚法國　軍警全力搜捕在逃犯

1月30日，法國新總理阿塔爾在位於巴黎的法國國民議會發表演說。（來源：新華社） 中評社北京5月17日電／據新華社報導，針對14日發生的一起震驚法國的襲警劫囚大案，法國總理加布里埃爾·阿塔爾15日表示，將把在逃要犯和襲擊者統統緝拿歸案、繩之以法。同日，數百名警察和憲兵在事發所在地法國北部諾曼底大區厄爾省展開大規模搜捕。



監控錄像顯示，14日上午，在厄爾省一處公路收費站，一輛標致汽車與兩輛囚車中的一輛正面相撞，數名黑衣人隨後從標致汽車以及尾隨兩輛囚車的一輛奧迪汽車中衝出來，向兩輛囚車開槍。隨後，一名男子被一名黑衣人帶離囚車。



兩名警察在襲擊事件中死亡，另有三人重傷。囚車中的要犯穆罕默德·阿姆拉在逃。目前，尚無任何組織宣稱與此次襲警劫囚事件有關。



阿塔爾15日在法國國民議會發言時說：“我們正在追蹤你們，我們會找到你們並讓你們受到懲罰。”法國內政部長熱拉爾德·達爾馬寧接受媒體採訪時說，超過450名警察和憲兵正在厄爾省搜捕在逃犯人阿姆拉以及襲警人員。



阿姆拉現年30歲，綽號“蒼蠅”，生於諾曼底大區港口城市魯昂。檢方稱阿姆拉從15歲開始犯案，背負十幾項犯罪記錄。他本月10日因入室盜竊罪被判刑。他還牽涉一起有組織謀殺未遂案和一起綁架致死案，正在接受調查。



達爾馬寧說，法國警方動用了很多資源，搜捕正在取得進展。他還提到了“國際合作”。法新社認為，這表明那夥武裝人員和阿姆拉可能已逃出法國。國際刑事警察組織已應法國警方要求，向阿姆拉發出紅色通緝令。



按美聯社說法，這是一起經過細致策劃的襲擊事件。阿姆拉被押送至魯昂接受調查人員問話，其所乘坐囚車在返回厄爾省收押監獄途中遭夾擊。遇害的兩名警察分別為52歲的法布里斯·莫埃洛和34歲的阿諾·加西亞。

