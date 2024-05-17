暴風雨席捲美國休斯敦致至少4人死亡

中評社北京5月17日電／據新華網報導，當地時間16日晚，暴風雨席捲美國南部得克薩斯州最大城市休斯敦，帶來大面積破壞。休斯敦市長約翰·惠特邁爾說，惡劣天氣已造成至少4人死亡。



休斯敦16日晚發出一系列龍卷風和嚴重雷暴警報。當地一家能源公司報告說，截至美國中部時間21時，近90萬家庭或企業等電力用戶斷電。



惠特邁爾在晚間新聞發布會上說，全市大部分地區交通信號燈都已停止工作，可能需要24至48小時才能恢復供電。



據目擊者說，從休斯敦能源走廊沿線居民區，到休斯敦周邊多座郊區城鎮，當晚都在滂沱大雨中陷入一片黑暗。全城各地都出現樹木和電線杆倒伏、道路被淹沒或無法通行的情況，這使交通路況更加混亂和危險，市政官員呼籲居民夜間不要上街。



當地媒體還報導說，市中心多座酒店和辦公樓的窗戶被震碎，街道上散落著玻璃碎片。休斯敦兩大主要機場航班一度停飛。得克薩斯州最大學區休斯敦獨立學區當晚宣布下轄270多所中小學17日全部停課。



本月上旬，休斯敦因連續強降雨遭遇洪災。當地氣象部門說，本輪惡劣天氣將持續至17日上午，強降雨可能導致休斯敦周邊河流水位急速上漲，使城市面臨新的洪水威脅。



鄰近墨西哥灣的休斯敦地勢平坦，市區及周邊河道、溪流與沿海濕地縱橫交錯。它是美國第四大城市，也是美國最容易發生洪水的大都市之一。