肯尼亞：學習中文熱度高漲

中評社北京5月17日電／據人民日報報導， “前幾天，中非經貿博覽會走進非洲活動舉辦，安排我們孔院的學生做翻譯，對接來內大孔院參觀的企業代表；接著忙我們承辦的第23屆‘漢語橋’世界大學生中文比賽肯尼亞賽區比賽；之後是和內羅畢大學合辦的招聘會；再就是我們作為主辦單位之一的非洲孔子學院聯席會要在5月底舉辦……”肯尼亞內羅畢大學孔子學院中方院長王尚雪數了數5月的工作日程感嘆，“節奏特別快”。



作為非洲首家孔子學院，內羅畢大學孔子學院由天津師範大學和肯尼亞內羅畢大學共同創辦，於2005年12月揭牌成立。多年來，該孔院培養了許多優秀的中文人才，見證了肯尼亞中文教育的發展。王尚雪的工作節奏也從側面反映了中文教育如今在肯尼亞的熱度。



學員規模人數持續增加



沿著時間軸線回看，2005年，內羅畢大學孔子學院成立；2008年，肯雅塔大學孔子學院正式揭牌；2012年，埃格頓大學孔子學院成立；2015年，莫伊大學孔子學院成立。



自4所孔院成立以來，肯尼亞中文學員在規模和人數上持續增加。數據顯示，自成立以來，內羅畢大學孔子學院註冊學員共22181人，文化活動共惠及受眾142879人次。該孔院下設1所孔子課堂，在6所中學開設了中文俱樂部，還和13家合作單位共同推動中文教育發展；肯雅塔大學孔子學院成立以來，培養各類學生共5000餘人。現在每年的學生人數在200人至250人之間。學生來源以在校大學生為主，有初級班、專科班、證書班等，還為社會人士開設專門班級，為不在首都內羅畢的小學生開設在線課程；埃格頓大學孔子學院目前下設7個教學點，包括埃格頓大學、克里木高中、埃格頓小學、克里木小學、獅子小學等。



除了中文學員在規模和人數上的增加，在肯尼亞中文教育圖景繪制的過程中，這幾所孔院積極探索並努力實踐，推動了相關成果落地。比如，內羅畢大學於2009年開設本科漢語專業，是中文進入當地國民教育體系的重要成果。



自2020年起，中文進入了肯尼亞中小學的課堂，意味著肯尼亞小學四年級到高三的學生都可以將中文作為選修課程。



“開展國際中文教育離不開師資和教材，我們希望從根本上解決這兩個問題。為瞭解決師資不足的問題，從去年開始，內羅畢大學孔院和天津師範大學合作，開辦2﹢2項目，學生可以先在內羅畢大學學習兩年，再到天津師範大學學習兩年，該項目去年招收首屆學生25人。此外，2023年推動內羅畢大學設立中文師範專業，參與肯尼亞中文教材大綱的制訂和編寫……這些都推動了中文教育在肯尼亞的發展。”王尚雪說。

