“漢語橋”選手整體中文水平大幅提高

中評社北京5月17日電／據人民日報報導，咬文嚼字聽音辨意，龍騰獅舞文武雙全，詩書琴畫各擅所長，漢服旗袍爭奇鬥艶……日前，經過緊張激烈的多輪較量，來自米納斯吉拉斯聯邦大學的埃特爾和坎皮納斯州立大學的阿圖爾脫穎而出，獲得第23屆“漢語橋”世界大學生中文比賽巴西賽區決賽一等獎。



埃特爾曾在中國對外經濟貿易大學就讀高級漢語項目，學習中文已有5年。這次比賽讓他深切體會到“後生可畏”和“不進則退”的緊迫感，因為現在學習中文的巴西人越來越多，水平也越來越高。



埃特爾最終憑借扎實的功底、敏捷的文思、炫酷的才藝，尤其是他按中國歌曲《成都》曲調自己填詞並彈唱的《貝洛》（指米納斯吉拉斯州首府貝洛奧裡藏特），贏得了評委和現場觀眾的贊許。



比賽承辦方巴西利亞大學孔子學院中方院長盧曉娟表示，此次巴西賽區決賽有來自12所巴西一流大學孔子學院和1家孔子課堂的26名選手參與。從現場表現看，選手們的中文水平整體較往屆有大幅提升。



據介紹，參賽選手整體中文水平提高得益於巴西全國範圍中文教育事業的蓬勃發展。在中文教學機構數量和年註冊人數這兩項指標上，巴西均居拉美各國之首。目前，除12家孔子學院、1家孔子課堂外，巴西還有兩家網絡中文課堂、1家中文＋農業科教中心、1家漢語橋俱樂部，另有多所中小學開設中文教育，2024年里約市又設立了兩所中葡雙語學校。



坎皮納斯州立大學在本屆“漢語橋”巴西賽區決賽中成績傲人，贏得一、二等獎總共4個名額中的3個。該大學的阿里內和戴維獲得二等獎，獲得前往中國觀摩總決賽的機會。



據坎皮納斯州立大學孔子學院中方院長高沁翔介紹，在這所拉美理工強校，中文已成為熱門選修課，本學期中文課程學生人數已超680人，較上學期猛增60%。



“漢語橋”正成為巴西青年眼中通往美好未來的大道。在就業方面，巴西各孔子學院中文課程成績優秀的大學生，比本校其他同學的出路更為廣闊。他們有的選擇去知名中企工作，有的從事對華貿易，有的進入研究機構和外交舞台，還有的遠赴中國深造或工作。



巴西聖保羅州立大學選手布魯諾的夢想是通過學習中文進一步瞭解中國文化。巴西利亞大學副校長、孔子學院外方院長恩裡克對此十分讚賞。他表示，文化有助於巴中兩國人民建立友誼和信任，這是雙方貿易通商和在國際事務上進行協作的重要基礎。隨著越來越多的巴西年輕人選擇學習中文和中國文化，相信未來巴中關係將更上層樓。



在致辭中，中國駐巴西大使祝青橋用“只爭朝夕”寄語巴西青年積極參與建設新時代中巴關係新未來。“我們願以慶祝中巴建交50周年為契機，同包括巴西高校在內的各方共同努力，增進兩國各界特別是青年一代相互瞭解，讓中巴友好薪火相傳。”