青海海東：高原“花經濟”結出“致富果”

中評社北京5月17日電／據人民日報報導，迎著暖陽，五彩斑斕的“花世界”在青海省海東市全面鋪開，民和回族土族自治縣的爛漫桃花、化隆回族自治縣的鬥艶杏花、樂都區的如雪梨花、互助土族自治縣的如海杜鵑花，勾勒出一幅幅絕美的河湟春曉圖，吸引遊客紛紛前來高原赴賞花之約。



獨特好風景吸引遊客



位於河湟穀地的海東市是青海春天來臨最早的地方，不同於高海拔草原牧區的春寒料峭，這里的溫暖春風早早驅散寒冷，萬物復甦、繁花簇簇。



前些日子，民和縣迎來桃花綻放，桃花源內遊客絡繹不絕。“我們聽說民和有個桃花源，今天和姐妹們一起來看看。這里交通非常方便，花很美！真的不虛此行。”從蘭州市海石灣趕來的遊客李蓮花一邊賞花一邊拍照。



近年來，民和縣持續整治規劃下川口的桃林，優化品種的補栽，形成萬畝桃園。同時，當地以花為媒、借花發展，擦亮桃花品牌，發展桃花經濟，下川口桃花逐漸走進更多人的視野。



最是一年春色好，十裡杏花迎賓朋。4月，遊客來到化隆縣群科鎮安達其哈村，參加化隆杏花文化藝術周。得益於得天獨厚的自然風光和旅遊部門的大力推介，化隆縣今年以來接待遊客10.18萬人次，實現旅遊收入2239.6萬元，成為海東市旅遊業的一大亮點。



與此同時，樂都區梨花也引來不少遊客。人們漫步在梨園小道賞花拍照。導游李友蓮介紹，每天她接待遊客近50人，大家徜徉在花海中，臉上洋溢著笑容，不時駐足拍照。



在循化撒拉族自治縣，俗稱九曲黃河第一灣的清水灣在這里拐了一個“之”字形大彎，形成別致的景色。遊客乘坐游輪行駛在黃河之上，只見兩岸群山連綿，溝壑縱橫，黃河水沉靜清透，與峽穀內的丹霞地貌、雙駝峰共同繪成一幅“天下黃河循化美”的畫卷。



讓村民搭上發展快車

