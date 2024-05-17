歐洲經濟暫別停滯　反彈力度難料

中評社北京5月17日電／據光明日報報導，歐盟委員會15日發布2024年春季經濟展望報告預計，2024年和2025年歐盟經濟將分別增長1.0%和1.6%，歐元區經濟將分別增長0.8%和1.4%。2024年歐盟通脹率將從2023年的6.4%降至2.7%，2025年進一步降至2.2%，今明兩年歐元區通脹率分別為2.5%和2.1%。



在2023年經濟停滯之後，2024年初歐盟經濟增長好於預期，通脹持續下降。然而，分析人士指出，歐洲經濟前景依然不容樂觀，利率調整空間也將受限於美國貨幣政策。



難言樂觀



受能源價格下跌、通脹緩和以及降息預期增強等因素影響，今年第一季度歐元區和歐盟經濟均環比增長0.3%。德國、法國、西班牙、意大利等歐元區四大經濟體表現均好於預期。



分析人士指出，在去年第三和第四季度連續出現環比0.1%的萎縮之後，歐元區經濟今年一季度從技術性衰退中反彈，0.3%的環比增速也是自2022年能源危機爆發以來歐洲經濟最強勁的表現。



英國經濟與商業研究中心經濟學家薩姆·米利說，歐元區經濟自2024年初開始出現轉機，“在降息預期的推動下，今年全年歐元區經濟可能會進一步改善”。



但也有分析人士指出，歐元區經濟雖走出長期停滯，前景仍難言樂觀。荷蘭國際集團歐元區高級經濟學家貝爾特·科萊恩表示：“我們不應過分誇大歐洲經濟復甦的說法。與疫情之後不同，由於受全球需求疲軟的影響，實際工資也尚未恢復，而且目前利率仍處於較高水平，歐元區經濟並未出現強勁反彈。”



歐盟委員會公布的經濟景氣指數也顯示，4月服務業活動溫和，製造業產出疲軟。從整體情況看，歐洲經濟形勢依然喜憂參半。



凱投國際宏觀經濟咨詢公司首席歐洲經濟學家安德魯·肯寧哈姆表示，一季度歐元區經濟改善部分緣於建築業反彈等暫時性因素，商業調查也顯示經濟增長依然疲軟。“雖然歐元區經濟衰退似已結束，但我們認為今年餘下時間的經濟擴張步伐將較為溫和。”

