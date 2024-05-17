執意進攻拉法　內塔尼亞胡稱此戰“至關重要”

中評社北京5月17日電／據央視新聞：儘管包括德、法和英在內的13國外長日前聯名致信以色列外長，反對以色列全面進攻加沙地帶南部城市拉法，但以色列無視國際社會的一再警告和反對，執意推進針對拉法的軍事行動。



當地時間5月16日，以總理內塔尼亞胡視察拉法附近一處以軍基地時說，拉法之戰對於打擊巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的戰役“至關重要”，“將決定（整場）戰役許多事情”。



為躲避戰火，逾百萬巴勒斯坦平民從加沙地帶北部和中部逃難至拉法。國際社會擔憂，以軍全面進攻拉法會導致大規模人員傷亡。



內塔尼亞胡此前多次表示，衹有徹底摧毀哈馬斯在拉法的四個營，才能實現以方軍事行動三大目標，即解救被扣押以方人員、消滅哈馬斯和確保加沙地帶不再對以色列構成威脅。



本月9日晚，以色列安全內閣批准以軍擴大在拉法的軍事行動。以色列軍方稱，已打擊拉法數以百計目標並摧毀多條地道。以國防部長約亞夫·加蘭特16日宣布將向拉法部署更多兵力。



據聯合國方面數據，最近一個多星期來，已有大約60萬人逃離拉法。



德國《南德意志報》17日報導，13個國家外長日前致信以色列外長伊斯雷爾·卡茨，反對以色列全面進攻拉法。信長四頁，日期為15日。七國集團中僅美方“缺席”，澳大利亞、瑞典、荷蘭、丹麥等國外長也簽署了這封信。

