中評專論：美將責任推給中國 對抗不可避免

中評社北京5月26日電（評論員 喬新生）美國民主政治出現了非常奇特的現象：一些州成為美國民主黨大本營。一些州成為共和黨的大本營。美國總統選舉實際上是爭奪少數的“搖擺州”。這些地方擁有大量的產業工人。他們需要工作崗位，需要穩定的收入。可是，隨著工廠倒閉，投資轉移，他們失去了工作崗位。美國總統候選人不是從自身找原因，而是把責任推卸給中國，認為中國出口產品，剝奪了美國產業工人的工作崗位。



總統候選人為了迎合產業工人，決定對中國出口美國產品增加徵收懲罰性關稅。這樣做雖然不會給中國帶來實質性的危害，但是，其政治影響極為惡劣。近年來，美國國內民眾對中國好感度迅速下降，其中很大一部分原因就在於，美國聯邦政府為了推卸自己的責任，不斷地編造謊言，無視基本客觀事實，將責任推卸給中國。



這種貿易關係的正常化，不可能解決美國的經濟問題，但是，卻可以增加總統候選人的選票。正因為如此，美國民主黨候選人和共和黨總統候選人樂此不疲。每到選舉關鍵時期，總是在中美貿易問題上大做文章，千方百計取悅於美國的產業工人，以增加進口關稅的方式，收買選票。



美國總統候選人缺乏政治想象力和創造力。在處理對外關係問題上，蕭規曹隨。上個世紀80年代，美國里根政府在處理與日本關係問題上，採取的就是增加徵收懲罰性關稅措施。

