外交部介紹俄總統普京對華進行國事訪問情況

中評社北京5月17日電／據外交部網站：應習近平主席邀請，俄羅斯總統普京於2024年5月16至17日對中國進行國事訪問。此次訪問時機重要，成果豐碩，受到國際社會高度關注。



去年3月，習近平主席將俄羅斯作為新任期出訪首站。此次普京總統將中國作為新任期首個外訪國家，在就職總統後即踏上訪華之旅，充分體現了兩國元首的高度互信和密切互動。2013年以來，習近平主席同普京總統會晤40餘次，保持深入溝通交流，達成一系列重要共識。兩國元首始終心系中俄關係發展，為兩國合作定向領航。



今年是中俄建交75周年。此訪期間，習近平主席同普京總統舉行了坦誠友好、內容豐富的會晤，從歷史和現實視角全面總結雙邊關係發展成功經驗，在新的歷史起點上為未來一個時期中俄關係發展擘畫了藍圖，為兩國戰略協作和各領域合作作出頂層設計和戰略部署。兩國元首共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75周年之際關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，見證了雙方10多份重要合作文件的簽署。普京總統還赴哈爾濱出席第八屆中俄博覽會，為雙方經貿合作發展注入了新的動力。



習近平主席同普京總統還共同出席“中俄文化年”開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會。年內雙方還將舉辦一系列豐富多彩的文化交流項目。相信中俄文化年的舉辦將進一步激發兩國文化合作潛力，共同開辟兩國人民相知相親的新願景。



中俄同為聯合國安理會常任理事國和主要新興市場國家，加大戰略協作深度、拓展互利合作維度，順應世界多極化和經濟全球化的歷史大勢，是雙方共同的戰略選擇。中俄關係發展有著堅實的基礎和強大的內生動力，歷經歲月洗禮和國際風雲變幻考驗。中俄關係四分之三個世紀的風雨歷程表明，不斷鞏固和發展中俄永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏，符合兩國和兩國人民的根本利益，也契合國際社會期待和時代發展潮流。正如習近平主席所強調，今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜和呵護。此次兩國元首會晤期間，習近平主席提出中俄關係要做到“五個堅持”，這既是對歷史經驗的深刻總結，也是對當前國際大勢和兩國關係發展階段的精準把握。

