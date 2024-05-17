中國人民銀行擬設立3千億元保障性住房再貸款

中評社北京5月17日電／中國人民銀行副行長陶玲17日介紹，中國人民銀行擬設立3000億元保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，預計帶動銀行貸款5000億元。



新華社報導，陶玲在當日舉行的國務院政策例行吹風會上介紹，保障性住房再貸款規模是3000億元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家全國性銀行。中國人民銀行按照貸款本金的60%發放再貸款，銀行按照自主決策、風險自擔原則發放貸款。



據介紹，所收購的商品房嚴格限定為房地產企業已建成未出售的商品房，對不同所有制房地產企業一視同仁。按照保障性住房是用於滿足工薪收入群體剛性住房需求的原則，嚴格把握所收購商品房的戶型和面積標準。



記者在吹風會上瞭解到，城市政府可根據當地保障性住房需求、商品房庫存水平等因素，自主決定是否參與。由城市政府選定地方國有企業作為收購主體。該國有企業及所屬集團不得涉及地方政府隱性債務，不得是地方政府融資平台，同時應具備銀行授信要求和授信空間，收購後迅速配售或租賃。



陶玲介紹，該政策有利於推動存量商品房去庫存，加快保障性住房供給，助力推進保交樓工作和城市房地產融資協調機制落地。近期，中國人民銀行將出台正式文件，並統籌考慮政策銜接，把租賃住房貸款支持計劃併入保障性住房再貸款政策中管理，在全國範圍全面推廣。