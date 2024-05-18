快評：連戰盼賴開啟兩岸善意互動　兩層意涵

中評社快評/針對備受關注的賴清德520就職講話，中國國民黨前主席連戰透過辦公室主任彭國省轉述表示，中共中央總書記習近平不久前在北京會見馬英九時，展現了政治高度、氣度與格局，釋出極大善意，國台辦也陸續對台釋放友好訊號，賴清德應有善意的回應。賴清德是否有善意回應，就職演說是關鍵。連戰還說，全民都期待賴政府有善意的回應，開啟兩岸下一波善意互動，讓兩岸關係邁向正面發展。



連戰此時此刻發出這樣的呼籲，至少有兩層意涵：



第一，兩岸的緊張對立已持續多年，目前仍充滿變數，民眾焦慮，苦不堪言，期待改變，連戰對此看得很清楚，也相當關切兩岸局勢的發展。



第二，台灣新舊政府即將更替，賴清德就職演講如何表述兩岸關係或未來如何處理兩岸事務，對未來兩岸關係有重要影響，是一個重要的觀察點，也可能是一個改善兩岸關係的重要契機。因此，連戰的呼籲或提醒，顯然是希望賴清德在演講中，能夠回應大陸近期釋出的重大善意，從而開啟兩岸的善意互動，推動兩岸關係的正向發展。



連戰以過來人的身份、以過去曾成功推動兩岸關係破冰的經驗，站在兩岸同胞共同利益和中華民族的高度，包括順應台灣的主流民意訴求，呼籲賴清德要抓住契機，開創兩岸關係和平發展新局，令人敬佩！

