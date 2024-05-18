漢韵新聲：馬王堆漢墓完成考古發掘50周年

這是2024年5月13日在湖南博物院長沙馬王堆漢墓陳列展廳拍攝的素紗單衣。（圖源：新華社） 中評社北京5月18日電／據新華社報導，仿若打開一扇“時光之門”，穿越兩千餘年——



一件件精美絕倫的文物，再現西漢初期人們的生活方式、熱烈浪漫的想象、對宇宙和生命的認識……



這是湖南博物院長沙馬王堆漢墓陳列展廳。



2024年是馬王堆漢墓完成考古發掘50周年。半個世紀以來，一代代文博人接力探尋、勤耕不輟，讓中華瑰寶傳揚，讓民族自信激昂。



漢風重現 舉世轟動



半個世紀前，湖南長沙東郊五裡牌外，有兩座高大、馬鞍狀的相連土包，當地人稱“馬王堆”。



1972年1月16日，一場重大考古發掘在此啟動。西漢長沙國丞相、軑侯利蒼一家三口墓葬重見天日：



薄如蟬翼的素紗單衣、燦若雲霞的綉品；500多件精美漆木器，漆鼎中仍殘盛鯽魚藕片芹菜羹；奇異詭譎的神秘帛畫；包含失傳文獻的十三萬多字帛書、簡牘；木俑、陶器等各類日常用品……最令人不可思議的是，長眠地下兩千多年的一號墓女主人辛追出土時，皮下軟組織柔軟有彈性，四肢可自由彎曲伸展，睫毛、腳趾指紋、耳內耳膜都完好可見。



1972年7月30日，新華社率先向全世界公布馬王堆一號墓發掘情況，舉世轟動，160餘個國家和地區的新聞媒體競相轉載、報導。

