哈爾濱兆麟公園內，一位市民登上石階欣賞百年古樹。（圖源：新華社） 中評社北京5月18日電／據新華社報導，也許，並不是每個城市都有一種花作為代言，但哈爾濱有。如果你在5月來到最北省會城市哈爾濱，你會看到哈爾濱遞出的季節限定名片——丁香之城。



從機場到市區的路上，丁香花排成幾公里長的歡迎隊伍，每當車快速駛過，道路兩旁淡粉淺紫的花簇幻化成兩條飄帶，這是專屬於初夏的歡迎禮。



丁香是哈爾濱市內數量最多、分布最廣的綠化樹種，已有上百年的種植歷史。丁香極強的生命力，非常適合哈爾濱的氣候和土壤條件，不僅開花早、花期長，而且花形繁茂美麗，花香清新淡雅。



哈爾濱有多個丁香主題的公園，每年5月初至6月末，是丁香花集中觀賞期，隨著不同品種的丁香花次第開放，城市的大街小巷和公園充盈著沁人的芳香。



哈爾濱兆麟公園南門處，一山一石都保持著1906年建園時的樣子。園區的工作人員告訴記者，這小小的山坡上，榆樹、丁香都有上百年的歷史了，每年慕名來觀賞百年古樹的游人絡繹不絕，甚至有外地園林專家專程趕來。



丁香花是我國的傳統名花，在古典詩詞中象徵著美麗、高潔、幽怨。



“相思只在，丁香枝上，豆蔻梢頭。”宋代詩人王雱曾在詩中表達自己丁香一般憂鬱而未吐的思念之情。



哈爾濱有一個占地40萬平方米的丁香公園，足以表達這座城市對丁香的喜愛。院內山地、湖泊、綠地交織環繞，丁香、白樺、山槐等70餘種樹木高低錯落，儼然一個城市中的“小森林”。

