三星堆銅人“撞臉”石家河玉人

（圖源：新華社） 中評社北京5月18日電／據新華社報導，一提到神秘的三星堆，人們的腦海中立馬浮現出長著“千里眼、順風耳”的青銅面具。這一器物形態的“靈感來源”是什麼？青銅文明又是如何從中原進入巴蜀大地？



“5·18國際博物館日”前夕，跟隨記者打卡盤龍城遺址博物院“玉神——石家河玉文化特展”，探秘“撞臉”的國寶文物，探索中華文明綿延不斷、創新發展的文化密碼。