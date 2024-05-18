紀檢監察幹部與審計人員對高標準農田建設項目整改落實情況開展“回頭看”。（圖源：中央紀委國家監委網） 中評社北京5月18日電／據中央紀委國家監委消息，二十屆中央紀委三次全會對不斷鏟除腐敗滋生的土壤和條件作出部署，圍繞“突出鏟除土壤條件深化反腐敗鬥爭”作出“五個強化”工作部署，其中之一是“強化以案促改、以案促治，縱深推進‘不能腐’”。網友在中央紀委國家監委網站留言板積極留言，對此分享感悟和體會，並提出意見建議。



扎緊“不能腐”的制度籠子



浩然之氣：權力失去監督，必然導致腐敗。把權力關進制度的籠子，需要健全完善權力配置和運行制約機制，增強“不能腐”的剛性約束。必須圍繞案件查辦中發現的突出問題、短板漏洞等，通過系統思維和科學方法深入分析、找准症結，通過制發紀檢監察建議書等形式，推動相關行業領域完善制度機制、優化職能配置、明確工作流程，做到查辦一起案件、解決一類問題、治理一個領域，從源頭上鏟除腐敗滋生的土壤和條件。



勤廉上高：建章立制是以案促改的關鍵環節，要深入剖析個案找出症結和漏洞，圍繞發案崗位的共性特徵，研究監督制約措施；圍繞重點環節和部門，對權力進行科學配置，規範權力運行，強化監督制約，扎緊“不能腐”的制度籠子。



密城夏心：“不能腐”重在制約和監督。要緊盯選人用人、行政審批、工程項目、礦產資源、土地出讓等高風險領域，以及啃食人民群眾幸福感、獲得感、安全感的“微腐敗”領域，抓住權力、資金、資源等關鍵要素，認真剖析巡視巡察、監督檢查、審查調查中發現的突出問題，查找存在的體制性障礙、機制性梗阻、制度性漏洞，推動完善制度、防範風險、優化治理。同時，要著力深化源頭治理，就黨員幹部、公職人員及其配偶、子女等違規謀利健全完善禁止性規定，消除模糊地帶，壓縮腐敗空間，努力形成用制度管權管事管人的長效機制。



聚焦“關鍵少數”、重點領域，強化綜合效能

