江西撫州緊盯不作為亂作為現象　糾治頑疾

中評社北京5月18日電／據中央紀委國家監委消息，5月15日，江西省撫州市通報3起整治形式主義為基層減負典型案例，對不遵守統籌規範督查檢查考核工作要求和發文不規範問題進行通報。這是今年撫州市深化拓展黨員幹部作風整頓活動成果，開展“深化作風整頓、大抓工作落實”活動的一項重要舉措。



為解決黨員幹部中存在的不作為亂作為等作風問題，撫州市此前開展為期半年的黨員幹部作風整頓活動。截至目前，該市各級黨員幹部自查自糾並整改散漫拖沓、推諉扯皮等問題437個，全市各級紀檢監察機關查處黨員幹部“中梗阻”問題712起834人，黨紀政務處分381人。



作風整頓從樹立正確政績觀、履職盡責、依法用權、工作方法、服務群眾等9個方面開展自查入手，要求各級黨員幹部對照檢查，深入查擺作風方面的問題與不足。同時，對違規決策、盲動蠻幹，不思進取、為官不為，過度留痕、虛報浮誇、重形式輕實效，任性用權、吃拿卡要，散漫拖沓、辦事馬虎，貪圖安逸、懶政怠政等9類問題著重糾治。



撫州市委成立黨員幹部作風整頓活動工作領導小組，圍繞自查問題梳理細化26類具體問題情形，要求黨員幹部列出問題清單，並形成整改台賬。該市各級黨委採取“四不兩直”方式，隨機開展查訪，精準發現作風方面的問題，對群眾舉報反映的重要線索現場瞭解情況並督促問題整改。



黨員幹部作風整頓活動中，撫州市各級紀檢監察機關聚焦陽奉陰違、服務不優、任性用權、為政不廉等問題，通過明察暗訪、線索起底、警示通報等方式，堅決糾治查處在政策落實和工作推進中存在的腐敗、作風、責任等問題。



“經過黨員幹部作風整頓活動，一批事關發展大局、制約工作落實、群眾反映強烈、社會普遍關注的幹部作風問題得到有效整治，但仍有一些頑瘴痼疾還未根除，需要持續用力、鞏固深化。”撫州市委常委，市紀委書記、監委主任劉玉椿表示，下一步，撫州市將常態化開展黨員幹部作風整頓活動，緊盯“中梗阻”突出問題，通過開展多輪次明察暗訪、定期公開通報曝光等方式，進一步推動幹部作風大轉變。