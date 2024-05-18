“多來大陸看看”：在閩台胞向台青發出邀約

（圖源：新華社） 中評社北京5月18日電／據新華社報導，在16日舉行的第二十六屆海峽兩岸經貿交易會開幕式暨海峽兩岸交流交往分享會上，幾位台胞走上舞台講述自己在大陸創業興業歷程。從第一家台商獨資企業在福州落地，到兩岸青年在更多領域開展交流合作，一個個關於奮鬥、傳承、創新的故事贏得了現場熱烈的掌聲。



“40年前，我也是一個青年，在大陸實現了自己的夢想，台灣年輕人應該多來大陸看看！”走下舞台，今年70歲的黃益建仍難掩激動。



1984年，黃益建到北京探親，隨後一路南下考察，最終選擇與台灣一海之隔的福州作為自己的“築夢之地”。1986年4月，經原對外經濟貿易部批准，一張編號“外經貿資審字〔1986〕001號”的外資企業批准證書交到了黃益建手中，以他為主籌辦的閩台行有限公司由此成為大陸首家台商獨資企業。



到大陸逐夢，是老一代台商們共同的回憶，而對福建翁財記食品有限公司副總經理翁英敏而言，這樣的奮鬥更是一種傳承。



“從我祖父到福州建廠創業算起，我已經是第三代傳人了。”上世紀90年代，翁英敏的祖父憑借一款風味獨特的黑瓜子在大陸站穩了腳跟。十餘年前，翁英敏正式接班後，帶領公司踏上轉型升級之路，產品從傳統炒貨向台式鹵味和常溫預制菜領域進軍，銷售方式也由傳統線下銷售走向互聯網。



“我們希望能成為台灣青年來大陸發展的榜樣，也很願意為更多台灣青年提供實現夢想的舞台。”翁英敏說。



“要問為什麼一個女生願意在村子扎根，是因為我在這片土地上得到了認同感、安全感、幸福感和歸屬感。”一次參加海峽青年節美麗鄉村設計大賽的經歷，讓台北姑娘曾芝穎下定決心投身福州鄉村振興的事業。6年來，她帶領團隊用現代設計思維助力鄉村發展，為一個個村莊注入活力的同時，也收穫了與當地人真摯的感情。



“現在，村村都有我的‘爺爺奶奶’和視我為家人的村民朋友。我想用自己的親身經歷邀請台灣的年輕朋友們，來大陸體驗生活，創造更多生活方式，一起追夢、逐夢、圓夢。”曾芝穎說。