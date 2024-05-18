觀天下｜南非控以色列“種族滅絕”升級

5月16日，在荷蘭海牙，南非駐荷蘭大使武西穆齊·馬東塞拉（前右）出席國際法院聽證會。新華社發 中評社北京5月18日電／據新華社報導，南非政府16日向聯合國國際法院指控以色列在加沙地帶的“種族滅絕”行為“達到令人發指的新階段”，敦促國際法院緊急發布“臨時措施”，制止以色列在加沙地帶的軍事行動。



緊急訴求



應南非政府請求，設在荷蘭海牙的國際法院16日開始舉行聽證會。南非駐荷蘭大使武西穆齊·馬東塞拉在聽證會上說：“以色列的種族滅絕行動正在快速推進，已達到令人發指的新階段。”他敦促國際法院下令以色列“立即、完全且無條件地從整個加沙地帶撤軍”。



南非去年12月向國際法院起訴以色列在加沙地帶實施“種族滅絕”。國際法院於今年1月和3月發布“臨時措施”，要求以色列遵守《防止及懲治滅絕種族罪公約》，防止在加沙地帶發生針對巴勒斯坦人的“種族滅絕”行為；採取一切必要措施，確保人道主義援助暢通無阻地進入加沙地帶。



以色列安全內閣9日批准以軍擴大在加沙地帶南部城市拉法的軍事行動。南非政府次日敦促國際法院緊急發布“臨時措施”，要求以色列立即停止在拉法的軍事行動並撤軍，採取“全部有效措施”允許人道主義援助人員、記者和調查人員毫無阻礙地進入加沙地帶，同時要求以色列通報其已採取的措施。



據法新社報導，國際法院今年1月發布的“臨時措施”並未對在加沙地帶實現停火提出明確要求，但南非代表在16日的聽證會上指出，國際法院需要對當前局勢，特別是以軍在拉法的所作所為發布新的“臨時措施”。



聲淚俱下

