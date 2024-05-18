慶祝澳回歸25周年對外法律事務研討會舉行

5月17日，嘉賓在研討會上合影。（圖源：新華社） 中評社北京5月18日電／據新華社報導，為慶祝澳門回歸祖國25周年，外交部與澳門特區政府17日在澳門共同舉辦“新成就、新機遇、新作為——慶祝澳門回歸祖國25周年對外法律事務研討會”。



外交部部長助理苗得雨、澳門特區政府行政法務司司長張永春、香港特區政府律政司司長林定國出席開幕式並致辭，聯合國副秘書長兼聯合國法律顧問蘇亞雷斯在開幕式視頻致辭。外交部駐澳門特區特派員公署特派員劉顯法出席開幕式。



苗得雨致辭表示，外交部始終嚴格按基本法處理特區對外事務，積極支持澳門對外交往合作，提升澳門國際知名度和影響力，助力特區長期繁榮穩定。辦好特區對外法律事務，既是國家涉外法治建設的重要內容，也是依法治澳的應有之義，對確保“一國兩制”行穩致遠、特區長治久安意義重大。



他就辦好澳門對外法律事務提出三點思考：一是強基固本，夯實憲法和基本法確定的憲制秩序；二是開拓創新，服務國家涉外法治建設和高水平開放；三是發揮特長，助力國家外交和全球治理。



蘇亞雷斯表示，《中葡聯合聲明》體現了“一國兩制”方針，為中國順利恢復對澳門行使主權奠定基礎。聯合聲明是以國際法為基礎、順利實現和平政治過渡的典範。聯合聲明及其後續執行生動地展示了國家可如何通過國際法等工具和平談判，並為各種複雜且具有歷史意義的問題提出創新務實的解決方案。



張永春總結了回歸以來澳門對外法律事務等方面工作成果，指出澳門特區將牢牢守住國家安全底線，推動澳門經濟、社會可持續發展；用好澳門特區獨特地位和優勢，更好服務國家發展大局；積極開展多渠道對外交流與合作，向外展示具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐。



林定國表示，作為國家的特別行政區，香港和澳門將堅持“一國”之本，善用“兩制三法域”制度優勢，通過不同國際交流活動促進共建“一帶一路”國家人才交流，為國家培養多元法律人才。香港會繼續與澳門同心協力，優勢互補，共同助力國家涉外法治建設。

