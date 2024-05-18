創新推動香港醫健行業“智慧”發展

（圖源：新華社） 中評社北京5月18日電／據新華社報導，“在科技飛速發展的今天，人工智能正逐漸成為香港醫療藥械領域創新的關鍵驅動力。”研究人工智能醫學影像的香港科創企業負責人李卓文一邊操作著面前的屏幕，一邊熟練地用普通話向前來參加第十五屆“香港國際醫療及保健展”的參觀者們介紹。



近年來，得益於香港全力推動國際創科中心建設，大數據、深度學習等技術手段在香港醫療領域也得到更廣泛、深入的應用，推動香港發展成為國際醫療創新樞紐。



科技助力，推動醫健新發展



走進展廳，一件件外觀新穎，備受矚目的科技醫療產品，直觀地將參展企業的創新理念及研究成果呈現在觀眾面前。



16日至18日舉行的第十五屆“香港國際醫療及保健展”，以“智慧醫健 創新體驗”為主題，是由香港貿易發展局推動的第三屆“國際醫療健康周”的重點活動之一，吸引了來自8個國家及地區約300家展商參展。



在“醫院儀器展區”，展商集中介紹了人工智能在專業電子醫療設備中的運用，包括超聲波、影像顯示器、麻醉專用儀器及手術工具等。



而“人工智能專家問診系統”和“醫療大數據分析平台”的亮相，則實現了從問診到用藥指導全程覆蓋，進一步打通了診療產業鏈。



“五年前，我第一次在香港參展時，參觀者大多對人工智能的概念一知半解，更別提向他們推廣在醫療領域的運用了。”醫療工程專業的李卓文畢業後一直從事相關工作，在醫療用品研發領域有著豐富經驗。

