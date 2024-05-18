美在加沙“人道援助”被指作秀

4月28日，在加沙地帶南部城市拉法，巴勒斯坦兒童領取食物。新華社發 中評社北京5月18日電／據新華社報導，美國耗時兩個月、花費據稱3億美元在加沙地帶海岸建造的臨時碼頭16日最終完工，將用於從海路運送人道主義援助物資。



只是，援助機構和聯合國強調，這座碼頭的作用只是杯水車薪，根本解決方式應該是陸路運輸。



3億美元與263億美元



美國軍方和美國國際開發署16日宣布，美軍在加沙地帶沿岸建造的一座臨時浮動碼頭當天完工，數天內將開始用於向加沙地帶運送人道主義援助物資。



美國總統約瑟夫·拜登3月初在國情咨文中宣布這座碼頭的建造計劃。五角大樓當時預計，建造這座碼頭耗時多至60天。美國中央司令部副司令布拉德·庫珀16日在記者會上說，建造碼頭所用材料從美國東海岸起運，經過6000英里（約9600公里）運送至加沙地帶附近的地中海水域開始組裝，最後的裝配在以色列阿什杜德港完成，並於當天在加沙地帶沿岸安裝到位。大約1000名美軍士兵參與碼頭建造。據美聯社報導，建造費用達3.2億美元。



最新一輪巴以衝突延宕至今，以色列軍事行動已造成加沙地帶超過3.52萬名巴勒斯坦人死亡、逾7.9萬人受傷。200多萬加沙地帶民眾中的大多數流離失所；糧食和藥品嚴重短缺，當地陷入人道主義災難。



作為以色列最主要盟友，美國向以色列持續提供政治和軍事支持，在國際社會面臨巨大壓力。另外，美國國內反戰呼聲高漲，尋求連任總統的拜登在國內受到越來越大的政治壓力。



雖然拜登政府呼籲以色列在軍事行動中減少巴方平民傷亡、反對以色列對加沙地帶南部城市拉法發動大規模地面進攻，但美方仍向以方提供巨額援助。拜登4月24日批准了國會通過的對外援助撥款法案，其中對以援助高達263.8億美元，而軍事援助超過100億美元。

