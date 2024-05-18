阿富汗中部發生槍擊事件致4死7傷

（圖源：新華社） 中評社北京5月18日電／據新華社報導，阿富汗官員17日說，阿富汗中部巴米揚當天發生一起槍擊事件，造成4人死亡、7人受傷。



阿富汗臨時政府內政部發言人阿卜杜勒·馬廷·卡尼在社交媒體上說，遇襲身亡的人員中有3人為外國公民，傷者中有4名外國公民。警方已逮捕4名嫌疑人，政府將嚴懲凶手。該官員沒有透露遇害外國人國籍。



目前，尚無任何組織或個人聲稱製造了這起襲擊事件。