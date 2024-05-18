朝鮮採用新導航技術試射戰術彈道導彈

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京5月18日電／據新華社消息，朝中社18日報導，朝鮮17日採用新版自主導航系統在朝鮮東部海域試射戰術彈道導彈。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩觀摩了試射活動。



報導說，此次試射旨在推動武器系統技術快速發展，朝鮮自主導航系統的準確性和可靠性通過試射得到了驗證。金正恩對朝鮮獨立研發並成功採用自主導航系統所蘊含的軍事戰略價值表示極大滿意。



朝中社18日還報導說，金正恩17日視察了一家生產重要武器裝備的軍工企業。