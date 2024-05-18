新一輪房地產金融政策組合拳影響幾何？

北京北五環外某新樓盤售樓處。（圖源：新華社） 中評社北京5月18日電／據新華社報導，5月17日，新一輪支持房地產的金融舉措出爐：明確取消全國層面房貸利率政策下限、下調房貸首付款比例和公積金貸款利率、擬設立保障性住房再貸款……此時揮出房地產金融政策組合拳出於哪些考量？政策“工具箱”上新又將帶來哪些影響？



降低居民購房門檻 提振住房消費



中國人民銀行、國家金融監督管理總局17日聯合發布通知，首套和二套房貸最低首付款比例分別降至不低於15%和不低於25%。中國人民銀行還宣布，取消全國層面首套和二套房貸利率政策下限，並下調個人住房公積金貸款利率。



“從首付款比例、房貸利率兩個方面對住房金融政策進行調整，可適當降低居民住房消費門檻，同時減輕居民住房消費負擔。”上海金融與發展實驗室主任曾剛介紹，調整後，首套房首付款比例已達歷史最低水平，二套房首付款比例也創下近年新低。



在業內人士看來，取消全國層面房貸利率政策下限，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，將推動住房貸款利率繼續降低。



首套住房貸款利率政策動態調整機制落地以來，越來越多城市因城施策，下調或取消首套房貸利率下限。記者瞭解到，截至今年4月末，全國343個城市中已有67個取消了首套房貸利率下限。目前，除北上廣深等少數一線城市外，大部分城市房貸利率下限已降至全國統一水平。



業內人士預計，此次政策調整後，將有更多城市取消房貸利率下限，個別保留當地下限的熱點城市自主定價空間也會明顯擴大。政策落地後，大多數城市房貸利率可能下降0.3個至0.4個百分點。按照100萬元貸款、30年期限、等額本息還款方式測算，總利息支出可減少7萬餘元。

