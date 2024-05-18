紀念馬克林赴華執教60周年研討會舉行

（圖源：新華社） 中評社北京5月18日電／據新華社報導，紀念澳大利亞著名漢學家、格裡菲斯大學榮譽教授、中國政府友誼獎獲得者馬克林赴華執教60周年暨中澳關係研討會16日在澳大利亞昆士蘭州首府布里斯班舉行。



此次研討會由中國駐布里斯班總領事館和澳大利亞中國友好協會昆士蘭州分會聯合主辦。中國駐澳大利亞大使肖千、駐布里斯班總領事阮宗澤、馬克林教授、昆士蘭州高校代表等80餘人出席。



澳大利亞中國友好協會昆士蘭州分會會長凱茜·戴維森致辭說，過去60年裡，馬克林教授為澳中關係發展作出了傑出貢獻，對澳大利亞人瞭解中國發揮了重要作用。與此同時，中國也取得了驚人的進步。



肖千在致辭中高度讚揚馬克林教授為促進中澳人文交流作出的傑出貢獻。他表示，正因為有著一批像馬克林教授這樣的中澳友好使者，才使得中澳關係即使面臨困難，也始終蘊含生機。



馬克林說，他在20世紀60年代到中國任教時，就愛上了中國和中國人民，直到今天依然如此。60年來，他已經70多次到中國。他強調，澳中彼此瞭解和交往是非常重要的。



阮宗澤在作總結發言時說，馬克林教授在耄耋之年仍奔走於中澳之間，堅持不懈介紹中國的真實情況，呼籲兩國進一步增進友好。



馬克林曾於1964年至1966年在北京外國語學院（現北京外國語大學）任教。此後他一直從事漢學研究，積極推動中澳兩國高校和文化機構交流合作。2014年9月，馬克林榮獲中國政府友誼獎。